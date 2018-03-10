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На принудительные работы отправили уже 4,5 тыс. злостных неплательщиков алиментов

09.03.2018 13:00

За первый месяц действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов свыше 7 тыс. должников объявлены в розыск

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью "Сегодня".

Картинки по запросу алименты

"За месяц (с начала действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, - ред.) работники исполнительной службы Минюста вынесли почти 75 тыс. постановлений об ограничении должника в праве выезда за пределы Украины, 72 тыс. постановлений о запрете управлять автомобилем, более 70 тыс. запретов пользоваться оружием и охотиться. Более 7 тыс. должников объявлены в розыск", - рассказал министр.

По его словам, подобные мероприятия являются действенными.

"Один из должников задолжал почти 80 тыс. гривень. Государственные исполнители направили в его адрес постановление о временном ограничении в праве охоты. Это для заядлого охотника оказалось весомым аргументом для погашения долга", - отметил Петренко.

"Также исполнители начинают использовать новое для наших реалий средство воздействия - общественно полезные работы. Уже составлено почти 4,5 тысячи соответствующих протоколов. Однако не эта статистика является нашей целью. Главная задача - обеспечить уплату алиментов. С начала действия закона должниками уплачено более 225 млн грн алиментов", - подчеркнул министр.

Единый реестр должников алиментов заработал 5 февраля 2018. Среди иных известных фамилий там нашли народного депутата Сергея Каплина.

В Минюсте призывают перед свадьбой проверять своих женихов в списке должников.

А с апреля долги по алиментам будут взимать с заработной платы. / Еспрессо

 

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