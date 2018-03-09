Все больше автовладельцев используют онлайн-запись на СТО вместо телефонных звонков

Головная боль всех автолюбителей в Украине после окончания гарантийного срока их авто, поиск автосервиса, удовлетворяющего их требованиям к качеству обслуживания и цене.

Даже если вам удастся найти автосервис, вас постоянно преследует мысль о том, удовлетворительно ли качество обслуживание и справедливы ли цены. А есть же еще и простой шиномонтаж, когда два раза в год, при смене шин с зимних на летние и наоборот, мастерские по ремонту и замене шин разрываются от звонков клиентов.

Цифровая эпоха приносит новые сервисы

Создатели онлайн-сервиса Autobooking, который позволяет автовладельцам, быстро найти определенный автосервис и записаться онлайн на обслуживание, отмечают, что согласно недавнему опросу, большинство клиентов их сервиса теперь предпочитают онлайн запись вместо долгих телефонных переговоров, и это общемировая тенденция цифрой эпохи, отмечают они. Круглосуточный шиномонтаж Киев и другие города страны, обеспечивают многие СТО подключенные к системе Autobooking, которая в свою очередь, укорачивает путь от клиента к поставщику услуг.

Поэтому сезонная смена шин, их ремонт, балансировка колес и прочие манипуляции которые проводят с автомобилем в автомастерских, теперь возможна по онлайн записи. При том что, автовладелец, может предварительно произвести отбор определенного СТО, по заданным параметрам, как то отзывы клиентов, цене, месторасположению, обслуживаемым маркам автомобилей и доступному времени и дате. Это значительно упрощает и ускоряет принятие решения о выборе конкретной автомастерской.

Кроме того, после обслуживания на выбранной СТО, клиент может оставить отзыв, оценить сервис, работу, персонал, помогая улучшать качество обслуживания, а другим водителям узнать о данной автомастерской больше информации. Как правило, такие сервисы букинга услуг, стараются допускать к публикации только проверенные отзывы, что в свою очередь, мотивирует и повышает конкурентоспособность ответственных владельцев СТО.

Цифровая эпоха хороша тем, что не выходя из дома современный потребитель может не только купить товар с доставкой на дом, но и найти и записаться на услугу, не выстаивая очередей, и не проводя много времени на телефоне выслушивая ответы робота-автоответчика.

Украина, как видим в этом плане, не отстает от общемировых тенденций, и с каждым годом, жизнь потребителей услуг значительно упрощается, благодаря повсеместному проникновению интернета.

Принцип работы сервиса по онлайн-записи на СТО

Фото: autobooking.com

По сути работа такого сервиса заключается в том, чтобы помочь автовладельцу найти надежную автомобильную мастерскую, которая находится рядом с ним.

Обычно, вся процедура состоит из нескольких этапов:

Поиск автомобильной мастерской

Клиент водит город, улицу, почтовый индекс, название мастерской или конкретную услугу и получает список результатов.

Проверка отзывов

По желанию можно ознакомиться с отзывами других водителей и выбирать на их основе лучшее СТО для вашего автомобиля.

Отправка запроса

Заполняется краткая форма Затем выбор ĸoнĸpeтной дaты и вpeмени из доступных и отправляется запрос на запись.

Оставить свой отзыв

После обслуживания клиент может оставить свой отзыв, внеся таким образом лепту в улучшение качества обслуживания.