Все больше автовладельцев используют онлайн-запись на СТО вместо телефонных звонков

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Головная боль всех автолюбителей в Украине после окончания гарантийного срока их авто, поиск автосервиса, удовлетворяющего их требованиям к качеству обслуживания и цене.
Даже если вам удастся найти автосервис, вас постоянно преследует мысль о том, удовлетворительно ли качество обслуживание и справедливы ли цены. А есть же еще и простой шиномонтаж, когда два раза в год, при смене шин с зимних на летние и наоборот, мастерские по ремонту и замене шин разрываются от звонков клиентов.
Создатели онлайн-сервиса Autobooking, который позволяет автовладельцам, быстро найти определенный автосервис и записаться онлайн на обслуживание, отмечают, что согласно недавнему опросу, большинство клиентов их сервиса теперь предпочитают онлайн запись вместо долгих телефонных переговоров, и это общемировая тенденция цифрой эпохи, отмечают они. Круглосуточный шиномонтаж Киев и другие города страны, обеспечивают многие СТО подключенные к системе Autobooking, которая в свою очередь, укорачивает путь от клиента к поставщику услуг.
Поэтому сезонная смена шин, их ремонт, балансировка колес и прочие манипуляции которые проводят с автомобилем в автомастерских, теперь возможна по онлайн записи. При том что, автовладелец, может предварительно произвести отбор определенного СТО, по заданным параметрам, как то отзывы клиентов, цене, месторасположению, обслуживаемым маркам автомобилей и доступному времени и дате. Это значительно упрощает и ускоряет принятие решения о выборе конкретной автомастерской.
Кроме того, после обслуживания на выбранной СТО, клиент может оставить отзыв, оценить сервис, работу, персонал, помогая улучшать качество обслуживания, а другим водителям узнать о данной автомастерской больше информации. Как правило, такие сервисы букинга услуг, стараются допускать к публикации только проверенные отзывы, что в свою очередь, мотивирует и повышает конкурентоспособность ответственных владельцев СТО.
Цифровая эпоха хороша тем, что не выходя из дома современный потребитель может не только купить товар с доставкой на дом, но и найти и записаться на услугу, не выстаивая очередей, и не проводя много времени на телефоне выслушивая ответы робота-автоответчика.
Украина, как видим в этом плане, не отстает от общемировых тенденций, и с каждым годом, жизнь потребителей услуг значительно упрощается, благодаря повсеместному проникновению интернета.
Фото: autobooking.com
По сути работа такого сервиса заключается в том, чтобы помочь автовладельцу найти надежную автомобильную мастерскую, которая находится рядом с ним.
Обычно, вся процедура состоит из нескольких этапов:
Клиент водит город, улицу, почтовый индекс, название мастерской или конкретную услугу и получает список результатов.
По желанию можно ознакомиться с отзывами других водителей и выбирать на их основе лучшее СТО для вашего автомобиля.
Заполняется краткая форма Затем выбор ĸoнĸpeтной дaты и вpeмени из доступных и отправляется запрос на запись.
После обслуживания клиент может оставить свой отзыв, внеся таким образом лепту в улучшение качества обслуживания.
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