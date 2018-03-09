Почему следует иметь буксировочный трос для автомобилей?

Потому что он окажется единственным средством спасения застрявшего в грязи автомобиля или доставки его к станции техобслуживания.

Буксировочный трос, необходим также как аккумулятор для авто нуждается в наличии в вашем багажнике проводов для «прикуривания».

По длине буксировочный трос представляет собой четырёх- или шестиметровый канат (или трос) с закрепленными по всей его длине яркими светоотражающими флажками.

Фото: autovolna.com

Материалы изготовления буксировочных тросов

Вы сможете купить буксировочные тросы для автомобилей, изготовленные из следующих материалов:

Сталь. Данный буксировочный трос изготавливается из скрученной стальной проволоки. Её количество и способ скручивания определяют технические и эксплуатационные свойства буксировочного троса.



Тем не менее, следует помнить, что сталь слабо растягивается, а потому при превышении определённого предела стальной трос может просто разорваться. И в этом случае его оборванные концы могут настолько сильно ударить по автомобильному корпусу, что смогут его серьёзно повредить. А если обрывок троса угодит в человека, то он сможет легко переломать его кости.

Кевлар. Кевлар – это высокопрочный синтетический полимер. Из него изготавливают такелаж для парусников, стропы для парашютов, канаты для поднятия грузов. Популярны кевларовые буксировочные канаты у владельцев внедорожников.



Но если вы решили купить буксировочные тросы для автомобилей, изготовленные из кевлара, вам стоит узнать и о недостатке этого материала. Это негативное воздействие воды и ультрафиолета, от которых данное синтетический полимер теряет свою прочность.

Нейлон. Многие специалисты рекомендуют купить буксировочные тросы для автомобиля легкового типа, изготовленные именно из нейлона. И на это имеются несколько важных доводов:

Долговечность. Нейлон не ухудшает свои эксплуатационные свойства с течением времени;

Химическая инертность. Вода, грязь, машинные масла, автомобильная косметика и иные вещества, которые могут встретиться в багажнике автолюбителя никак не ухудшат эксплуатационные свойства нейлонных тросов;

Растяжимость. Очень важное преимущества именно нейлонных буксировочных тросов. В процессе буксировки автомобили воздействуют друг на друга с разным усилием, ускоряясь и притормаживая. Эти рывки успешно компенсирует нейлон. Кстати, поэтому нейлонные тросы рекомендуют применять для вытягивания машины, застрявшей в грязи. Ведь наиболее эффективным способом освобождения автомобиля из грязевого плена является именно рывковый способ.

Методы буксировки автомобилей

Транспортировка автомобиля может выполняться на жёсткой и на гибкой сцепке. Жёсткая сцепка применяется при транспортировке автомобиля в сложных погодных условиях, а также же буксировки тяжелых грузовиков или спецтехники. Легковые автомобили в подавляющем большинстве случаев буксируются на гибкой сцепке. И поэтому буксируемый автомобиль обязательно должен управляться водителем. Также легковые автомобили могут буксироваться на эвакуаторе (полная или частичная погрузка на него). Данный вид буксировки применяется как альтернатива жёсткой сцепки для легковых автомобилей.