Рубан арестован без права залога. Порошенко приказал главе СБУ взять дело под личный контроль

В Шевченковском суде Киева закончилось заседание по избранию меры пресечения Владимиру Рубану, которого 8 марта задержали при пересечении КПВВ "Майорск".

Суд избрал Рубану меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей без права залога.

"Удовлетворить и применить к подозреваемому Рубану Владимиру Владимировичу... меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Срок действия решения о содержании под стражей подозреваемого Рубана Владимира Владимировича... установить сроком 60 суток, то есть до 9.05, 6 мая 2018 года. Полный текст решения будет оглашен 13 марта в 8 часов" , – объявил председательствующий судья.

Ранее в пятницу, 9 марта, Владимиру Рубану вручили подозрение. В нем говорится, что Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

На основании этого подозрения суд избирал меру пресечения, онлайн судебного заседания вел сайт "Сегодня".

Также напомним, что Владимир Рубан попал в базу "Миротворца" за подготовку террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций.

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Президент Украины Петр Порошенко приказал главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку взять под личный контроль дело руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

"Я прошу генерала Грицака взять под свой личный контроль, даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела", – сказал глава государства на встрече с главой СБУ в пятницу в Киеве.

Он заверил, что будут получены "неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко принял доклад председателя СБУ Василия Грицака относительно задержания Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия на Донбассе.

Порошенко заверил, что руководитель СБУ регулярно информировал его о расследовании дела. // «Сегодня»