В Киеве избили скандального нардепа с «коктейлем Молотова»

В полиции сообщили о стычке между депутатами и коммунальщиками

После избиения внефракционного народного депутата Юрия Левченко на акции против застройки на Татарке, никаких заявлений в полицию не поступало.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Нацполиции.

По информации копов, инцидент произошел во время демонтажа незаконных гаражей на улице Половецкой в Шевченковском районе.

"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла стычка, которую пресекли правоохранители", – говорится в сообщении.

В главке также указали, что после инцидента депутаты уехали с места происшествия, с заявлением об избиении в полицию они не обращались, от врачей соответствующая информация также не поступала.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях Шевченковского управления полиции, устанавливаются все обстоятельства инцидента. // Сегодня

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