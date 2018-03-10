Глава СБУ: Рубан по предварительному сговору с главарями «ДНР» готовил теракты в Киеве

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что есть достаточные доказательства того, что Владимир Рубан действовал в сговоре с лидерами "ДНР"

Владимир Рубан в сговоре с лидерами "ДНР" Захарченко и Тимофеевым готовили серию терактов в центральной части Киева. Об этом в ходе брифинга заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Добыты достаточные доказательства того, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами ДНР Захарченко и Тимофеевым, и другими особами спланировали конкретные действия, направленные на подготовку серии терактов в центральной части Киева".

"Он организовал незаконную перевозку большой партии огнестрельного оружия и других средств поражения... Хочу обратить внимание на то, что в коробках, где были гранаты, найден упаковочный лист, датированный 11.06.2016 в/ч 08819. По нашим данным, это военная часть "1 армейского корпуса "ДНР"- заявил глава СБУ. // 112.ua