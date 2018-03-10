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Целью запланированных терактов были массовые волнения в Украине (видео брифинга главы СБУ)

09.03.2018 16:16

Террористы планировали расстрелять центр Киева из минометов

В Киеве готовились массовые теракты - в частности, расстрел центральной части Киева из минометов. Об этом заявил во время брифинга глава СБУ Василий Грицак. 

Глава СБУ Василий Грицак. Архивное фото.

Он заявил, что террористы планировали устроить массовые теракты в столице Украины и добиться как можно большего количества жертв для того, чтобы вызвать массовые волнения и доказать факт "гражданской войны" в Украине.

"На вопрос "там же мирные люди" - это никого на самом деле не волнует. Должно было быть как можно больше трупов, крови, речь шла о тысячах погибших. Как говорили их кураторы из "ДНР", из Москвы - должно быть много крови и хаос, в результате чего люди должны выйти на улицы, военные вернуться из АТО и пойти на Киев, чтобы показать, что в Украине есть гражданская война", - заявил Грицак. 

112.ua

 

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