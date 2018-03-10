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Еврокомиссия поддержала выделение Украине макрофинансовой помощи в 1 млрд. евро

09.03.2018 16:57

Финансовая помощь будет выделена для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ

Европейская комиссия поддержала решение предоставить Украине транш в размере 1 млрд евро. Об этом сказано на сайте Еврокомиссии.

AP

Согласно заявлению ЕК, макрофинансовая помощь будет направлена "на поддержку экономической стабилизации и структурных реформ".

"Украина продолжает пользоваться политической и финансовой поддержкой Европейского Союза для своих усилий по реформе. За последние несколько лет многое было достигнуто…", - заявил комиссар Пьер Москович, ответственный за экономические и финансовые вопросы, налогообложение и таможню.

Все выплаты по программе макрофинансовой помощи будут обусловлены внедрением реформ, направленных "на устранение уязвимостей, выявленных в украинской экономике". Речь идет, в том числе, об активизации борьбы с коррупцией. // 112.ua

 

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