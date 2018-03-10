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Житель Николаевщины до смерти забил жену, которая «слишком вежливо общалась с гостем»

09.03.2018 17:48

Сотрудники Березанского отделения Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области по подозрению в убийстве 34-летней местней жительницы задержали ее мужа.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

убийство

Сообщение о том, что в доме одного из сел района было обнаружено тело женщины в полицию поступило от медиков.

«На месте происшествия полицейские установили, что накануне к супругам пришли двое знакомых мужчин. Хозяева организовали застолье. После того, как гости разошлись, мужчина начал жаловаться жене, что она слишком вежливо общалась с одним из товарищей. Женщина отрицала, это разозлило мужчину, и он начал бить ее сначала руками, а когда та упала, продолжил наносить удары ногами. После этого оставил ее и ушел. Когда муж вернулся, женщина уже не подавала признаков жизни. Поняв, что натворил, он побежал к матери, чтобы та вызвала врачей. Медики же в свою очередь лишь констатировали смерть потерпевшей», – говорится в сообщении.

37-летнего мужчину, который даже не скрывался и находился дома, правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователями начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст.115 УК Украины («Умышленное убийство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

По согласованию с прокуратурой решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия. // Преступности НЕТ

 

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