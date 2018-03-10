Боевики в Минске не скрывали дружественного отношения к Рубану

Боевики в Минске неоднократно пытались изменить состав рабочих групп, однако не скрывали своего дружественного отношения к переговорщику Владимиру Рубана.

Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает УНН.

"В Минске боевики неоднократно через хамские выпады, личные угрозы и давление и шантаж пытались изменить состав рабочих групп и избавиться от неудобных им украинских участников, в том числе и в гуманитарной группе, где я неоднократно слышала угрозы в свой адрес. Зато они не скрывали своего дружественного отношения к "переговорщику" и неоднократно публично делали заявления, что стремятся иметь дело именно с ним, и озвучивали его фамилию (и еще пару других интересных фамилий), как тех персон, которых они бы предпочли видеть в группе и с какими бы они хотели иметь дело", - отметила И.Геращенко.

Она заяивла, что шокирована услышанным и увиденным на брифинге председателя СБУ Василия Грицака.

"Могу только добавить, что, несмотря на все наши усилия, боевики ни разу не допустили к заложникам в ОРДЛО представителей МККК, обмудсмена, зато в камеры неоднократно допускали этого "переговорщика" и одного народного депутата", - добавила она.