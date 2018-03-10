На Сумщині двомісячну дитину підкинули в під’їзд двоповерхівки

Двомісячного хлопчика знайшла під дверима своєї квартири жителька Лебедина. Жінка повідомила про це поліції та передала немовля викликаним медикам. Наразі малюк знаходиться у лікарні, а поліція розшукує його матір та сподівається на допомогу громадськості.

Подія сталася в Лебедині. В ніч з 8 на 9 березня одна з жительок райцентру почула під дверима свого житла дитячий плач. Вийшовши з квартири, 39-річна жінка просто на підлозі біля своїх дверей побачила загорнутого у ковдру маленького хлопчика. Вона забрала дитину додому та повідомила про нього поліцію і «швидку».

«Викликані медики оглянули малюка і дійшли висновку, що йому близько двох місяців. Зараз він поміщений у лікарню та знаходиться під наглядом фахівців. Працівники поліції склали відповідний акт про знайдення дитинки. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, в рамках якого будуть з’ясовуватися причини та обставини факту залишення дитини у небезпеці», - повідомив начальник відділу ювенальної превенції поліції області Сергій Тарасенко.

За висновком лікарів, дитина у вкрай занедбаному стані і досить виснажена.

На розшуки рідних хлопчика підняті по тривозі спецпідрозділи та особовий склад Лебединського і всіх сусідніх районних відділів та відділень поліції. Правоохоронці обходять квартири та помешкання громадян, особлива увага приділяється недавнім породіллям. Поліцейські відпрацьовують всі можливі версії того, що сталося, починаючи від викрадення немовляти до того, що від нього відмовилися в силу скрутних життєвих обставин.

Працівники поліції звертаються до громадян із проханням повідомити інформацію про батьків немовля до найближчого відділку поліції або за номером спецлінії «102».

Також поліція просить зателефонувати і в тому разі, якщо у когось з ваших знайомих зникла маленька дитина, або ж ви знаєте молоду жінку, що перебувала в стані вагітності, однак після явних пологів не має немовляти.

Відділ комунікації поліції Сумської області