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«Их там нет», но Первый канал предупреждает предателей и ненавистников России: «Так будет с каждым»

10.03.2018 00:51

В течение нескольких дней подконтрольные российским властям СМИ молчали об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим ядом, однако в среду вечером молчание было прервано.

Комментарий ведущего программы "Время" на "Первом канале" Кирилла Клейменова был похож на завуалированную угрозу в адрес всякого, кто подумывает о карьере британского шпиона.

их там нет

"Я не желаю никому смерти. Но исключительно из педагогических целей для всех, кто мечтает о подобной карьере, хотел бы выступить с предостережением", - прокомментировал Клейменов дело об отравлении Скрипаля.

"Профессия предателя - одна из самых опасных в мире. По статистике, намного более опасная, чем наркокурьер. Очень редко те, кто ее избрали, доживали в спокойствии и умиротворении до почтенных седин", - продолжил ведущий "Первого канала"...

Телеведущий дал еще один совет "предателям родины" или тем, кто "просто ненавидит свою страну в свободное от работы время".

"В качестве дальнейшей страны проживания не выбирайте Англию", - предостерег он.

"Что-то там не то. Может, климат. Но слишком много в последние годы там странных происшествий с тяжелым исходом - люди вешаются, травятся, разбиваются на вертолетах и выпадают из окон в промышленных масштабах", - иронизирует Клейменов.

Комментарии ведущего программы "Время" выделялись среди остальных новостных выпусков российского телевидения, которые следовали обычной в подобных случаях линии - отрицания обвинений в адрес России в с интонацией показного недоумения.

Источник:  Би-Би-Си

 

 

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