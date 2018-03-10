На нелегальном производстве сигарет в Польше задержали троих украинцев

Польские правоохранители изъяли несколько сотен тысяч сигарет, более 2 тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.

В городе Опатувек в центральной Польше полицейские задержали трех граждан Украины, которые работали на нелегальной фабрике по изготовлению сигарет, а также собственника бизнеса.

Как сообщает «Польське радіо», в помещении фабрики работала производственная линия, установлены камеры видеонаблюдения, а окна были защищены антивандальными жалюзи. Сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько сотен тысяч сигарет, более 2 тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.

Трое граждан Украины задержаны на месте.

Их начальника полиция задержала в городе Конин. У него дома было обнаружено еще 500 тыс. сигарет и более полтонны табака. Как оказалось, мужчина ранее уже был судим за подобное преступление, но не прибыл отбывать наказание.

Убытки госбюджета за неуплаченные предприятием налоги оцениваются в 3,2 млн злотых (761 тыс. евро). По решению суда, задержанных арестовали на три месяца. // УНИАН