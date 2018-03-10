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В Киеве произошел пожар в ангаре на ул. Стеценко, сгорели четыре автобуса

10.03.2018 01:47

В Киеве вчера утром произошел пожар в ангаре, в результате которого сгорели четыре автобуса, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прибытию на место вызова было установлено, что произошло возгорание в ангаре размером 250х150 м, в автобусе PAZ с распространением огня на рядом расположенные автобусы. Вследствие пожара сгорело четыре автобуса. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось спасти 30 автобусов и предотвратить распространение пожара по всей площади ангара", – говорится в сообщении.

 

 

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также добавили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Киевского гарнизона. Причина возникновения пожара выясняется.

 

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