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Финская полиция поймала лже-полицейских подозреваемых в крупном мошенничестве

10.03.2018 08:15

Преступники, выманивавшие под видом полицейских деньги у стариков, были найдены в Швеции.

 Полиция задержала двух главных подозреваемых по делу о мошенничестве лже-полицейских. Как заявляет Центральная криминальная полиция, это самое крупное мошенничество лже-полицейских в Финляндии до сих пор, передает .

Ruotsalaisia poliiseja kadulla.

Фото: AOP

Пойманные преступники под видом полицейских обманывали пожилых людей. По оценкам полиции Восточной Финляндии, мошенникам удалось выкрасть у стариков от 250 до 400 тысяч евро.

Прошлой осенью преступники уже находились в заключении, но были освобождены под подписку о невыезде. Несмотря на запрет, лже-полицейские уехали в Швецию, где продолжили свое криминальное занятие. Один из них был задержан в Швеции, а другой на корабле из Швеции в Финляндию.

Полиция также подозревает, что у мошенников были в Финляндии соучастники, которые помогали им в подготовке преступлений в Швеции.

 

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