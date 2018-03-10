В Оренбурге задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена и его 7-летнего сына

Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена и его малолетнего сына, тела которых с множественными ножевыми ранениями были найдены в машине в Оренбурге, говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее стало известно, что тела 35-летнего предпринимателя Дениса Чернова и его семилетнего сына были обнаружены 17 января в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 во дворе жилых домов по улице Карагандинская в Оренбурге.

В региональном СУ СК заявили, что лица, причастные к жестокому убийству, подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики, сообщает РИА "Новости". Следователи рассматривали различные версии происшествия, в том числе убийство из-за профессиональной деятельности бизнесмена.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать троих подозреваемых в совершенном преступлении. Ими оказались жители Абдулинского района Оренбургской области 1978, 1975 и 1972 годов рождения, сообщили в СК.

Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ ("Убийство") продолжается. Выясняются мотивы преступления и роль каждого из подозреваемых. // NEWSru.com