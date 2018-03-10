В львовской квартире обнаружили мертвой 17-летнюю девушку

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В квартире одного из домов во Львове нашли тело 17-летней девушки без признаков жизни.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Сегодня, 9 марта, около 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в одном из домов на улице Городецкой во Львове обнаружено тело девушки без признаков жизни", - передают в полиции.
Умершей оказалась 17-летняя местная жительница.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.
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