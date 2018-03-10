Верховный комиссар ООН предложил президенту Филиппин проверить психику

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Представитель ООН усомнился в уравновешенности главы Филиппин после того, как тот нелицеприятно отозвался о бывшем филиппинском юристе и священнике.
Верховный комиссар по правам человека (ВКПЧ) ООН Зейд Раад аль-Хусейн посоветовал филиппинскому президенту Родриго Дутерте проверить своё психическое состояние, пишет Коммерсант.
Президент Филиппин Родриго Дутерте / Фото REUTERS
"Эти атаки не могут остаться без ответа, Совет ООН по правам человека должен занять позицию. Ему (Родриго Дутерте. – Авт.) нужно провести себе что-нибудь вроде психической экспертизы. Такие комментарии неприемлемы, неприемлемы", – сказал Зейд Раад аль-Хусейн.
В начале марта Родриго Дутерте призвал сотрудников полиции и военных, участвующих в так называемой войне с наркотиками, не взаимодействовать с правозащитниками, расследующими убийства предполагаемых наркоторговцев.
По данным ООН, с момента инаугурации Дутерте в июне 2016 года были убиты уже более четырёх тысяч подозреваемых в причастности к продаже наркотиков. Сам Дутерте приказал полицейским, участвующим в операции, не реагировать на обвинения в нарушении прав человека.
Скандально известный филиппинский президент Родриго Дутерте не впервые эпатирует мировую общественность. Уже через месяц после вступления на должность президента он пригрозил выйти из ООН и создать союз с Китаем. Через несколько недель он оскорбил президента США Барака Обаму, назвав его сыном женщины лёгкого поведения. В октябре 2017 года Родриго Дутерте разбушевался снова и попрощался с США навсегда.
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