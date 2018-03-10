Верховный комиссар ООН предложил президенту Филиппин проверить психику

Представитель ООН усомнился в уравновешенности главы Филиппин после того, как тот нелицеприятно отозвался о бывшем филиппинском юристе и священнике.

Верховный комиссар по правам человека (ВКПЧ) ООН Зейд Раад аль-Хусейн посоветовал филиппинскому президенту Родриго Дутерте проверить своё психическое состояние, пишет Коммерсант.

Президент Филиппин Родриго Дутерте / Фото REUTERS

Аль-Хусейн сказал об этом на пресс-конференции, где обсуждалось заявление Дутерте, в котором он назвал террористом бывшего филиппинского юриста и католического священника, назначенного ВКПЧ.

"Эти атаки не могут остаться без ответа, Совет ООН по правам человека должен занять позицию. Ему (Родриго Дутерте. – Авт.) нужно провести себе что-нибудь вроде психической экспертизы. Такие комментарии неприемлемы, неприемлемы", – сказал Зейд Раад аль-Хусейн.

В начале марта Родриго Дутерте призвал сотрудников полиции и военных, участвующих в так называемой войне с наркотиками, не взаимодействовать с правозащитниками, расследующими убийства предполагаемых наркоторговцев.

По данным ООН, с момента инаугурации Дутерте в июне 2016 года были убиты уже более четырёх тысяч подозреваемых в причастности к продаже наркотиков. Сам Дутерте приказал полицейским, участвующим в операции, не реагировать на обвинения в нарушении прав человека.