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В Санкт-Петербурге насмерть замерз рыбак-белорус

10.03.2018 11:12

В Санкт-Петербурге проводится расследование обстоятельств гибели рыбака.

Белорус по национальности насмерть замерз на льду Финского залива в Сестрорецке. Инцидент произошел 7 марта.

Правоохранительные органы Питера расследуют ситуацию гибели 56-летнего мужчины. По версии следствия, мужчина рыбачил на льду Финского залива.

Инцидент произошел в Сестрорецке вчера. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия (40 минут). Смерть мужчины констатировали спустя 45 минут. У мужчины были документы. Родные и полиция оповещены о ситуации с мужчиной. // Vistanews

 

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