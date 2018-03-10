В ровенском фитнес-клубе застрелился мужчина

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В пятницу, 9 марта, в одном из бизнес-центров Ровно найден мертвым 33-летний мужчина, сообщили в полиции.
По предварительной информации, мужчина покончил с жизнью, выстрелив себе в голову из неизвестного самодельного устройства.
Телеканал Ровно-1 сообщил, что житель города совершил самоубийство в одном из служебных кабинетов в местном фитнес-клубе.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и патрульная полиция. // Новое время
Публикуем четвертую часть обзора основных достижений украинского оборонно-промышленного комплекса за 2017 год. Для деоккупации территорий нужна сильная армия, ведь...