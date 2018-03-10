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На трассе в Сибири из грузовика пропали 90 кг тротила

10.03.2018 13:05

 Несколько ящиков с тротиловыми шашками выпали из КамАЗа на трассе в Иркутской области. Часть из них удалось найти, а содержимое пяти ящиков остается ненайденным.

Об этом сообщает местное издание «Усть-Кут-24».
 
трасса
 
«Вполне возможно, что их подобрали дальнобойщики, проезжавшие в это время мимо, и, скорее всего, их в ближайшее время обнаружат, так как на практически всех машинах установлен ГЛОНАСС и видно время передвижения и остановки в пути», — отмечает издание.
 
По предварительным данным, взрывчатку везли на Чонское месторождение, уточняет «Усть-Кут-24». Также сообщается, что ЧП произошло 7 марта, но ответственные ведомства до сих пор не прокомментировали ситуацию.  
 
По сведениям Telegram-канал Mash, грузовик, из которого выпали ящики, перевозил семь тонн взрывчатки, а объем потери составил 90 кг тротиловых шашек. Якобы водитель грузовика, сотрудник ЧОПа и лицо, ответственное за перевозку тротила, три часа не замечали, что одна из дверей фуры открылась, и ехали так три часа, до тех пор, пока один из водителей не обратил их внимание на случившееся.  
По данным издания, из-за происшествия 200 км трассы от села Ербогачен до города Усть-Кута были оцеплены полицией и спасателями.

 

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