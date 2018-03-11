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У Тернополі чоловік застрелився з мисливської рушниці через смерть матері

10.03.2018 14:07

8 березня о 12:35 мешканець Тернополя повідомив у поліцію про те, що знайшов свого сусіда мертвим. 61-річний чоловік застрелився із мисливської рушниці на власному подвір’ї.

 

Про це повідомляє Національна поліція Тернопільської області.

самогубство

За інформацією, у помешканні загиблого виявили мертвою і матір самогубця.

За попередніми даними, жінка тяжко хворіла і, як встановили експерти, померла за декілька годин перед трагедією. Ймовірно, саме смерть близької людини підштовхнула тернополянина накласти на себе руки.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування згідно статті 115 Кримінального кодексу України з особливою відміткою «самогубство». Слідчі також встановлюють власника зброї, адже рушниця не зареєстрована на померлого. Детaлі трaгедії встановлюють слідчі. // shocked.news

 

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