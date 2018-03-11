У Києві та Рівному за схожих обставин постраждали 5 поліцейських, порушники протаранили їх авто

У Києві та Рівному в ніч на 10 березня п’ятеро поліцейських отримали травми під час несення служби.Про це у Facebook повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

"При схожих обставинах, переслідуючи правопорушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських авто (!)", - йдеться у пості.

Князєв написав, що в обох випадках порушники затримані та поміщені в ізолятор тимчасого тримання.

Очільник Нацполіції додав: "Машину-то ми відремонтуємо, буде як нова. А от яка ціна - життя і здоров'я поліцейських. Повсякденна практика, яка стає сумною статистикою".

Як повідомляв 5.UA, у Києві патрульна машина протаранила евакуатор - двоє поліцейських госпіталізовані.