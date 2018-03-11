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На Львівщині відпавше колесо від вантажівки влетіло у жінку, вона загинула

10.03.2018 14:21

Від отриманих травм жінка померла до приїзду швидкої допомоги

На Львівщині у селі Ременів 10 березня з причепа вантажівки відлетіло колесо і на зупинці громадського транспорту смертельно травмувало жінку. Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на поліцію.

Зазначається, що колесо відлетіло з причепу вантажівки під час руху близько 10:00 на трасі Львів–Радехів–Луцьк. Далі воно влетіло у жінку, яка стояна на зупинці. Від отриманих травм 41-річна місцева мешканка померла до приїзду швидкої допомоги. Працівники поліції з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.


Детальніше читайте на Громадському радіо: https://hromadskeradio.org/news/2018/03/10/na-lvivshchyni-koleso-vid-vantazhivky-vletilo-u-zhinku-vona-zagynula

 

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