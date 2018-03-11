НАТО предоставила Украине статус страны-аспиранта

НАТО официально признало стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставило статус страны-аспиранта. Соответствующие обновления были сделаны на официальном сайте НАТО в разделе, посвященном расширению организаци.

"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", - сообщается в обновленной информации раздела.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

Ранее в НАТО отказывались признавать на официальном уровне поставленную Украиной цель присоединиться к организации, а на сайте утверждалось, что украинские власти не заявляли формального стремления к членству. Кроме того, осложнение отношений с Венгрией ещё более усложнило получение статуса страны-аспиранта.

Как сообщает "Европейская правда", в пятницу вечером состоялась встреча вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер. В результате проведенных переговоров Альянс согласился признать заявленным стремлением решение Верховной Рады от 8 июня, обозначающее членство в НАТО одной из стратегических целей развития страны.

"От признания амбиций - к членству долгий путь, состоящий из прежде всего внутренней работы, но мы можем его успешно пройти, если будем целенаправленно менять страну в соответствии с демократическими, социальными, экономическими, политическими и, конечно, военными принципами и подходами НАТО", - заявила Климпуш-Цинцадзе. // 112.ua