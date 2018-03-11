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Жителька Лимана на Донеччині сокирою зарубала свою знайому

10.03.2018 16:08

Під час побутової сварки підозрювана жорстоко побила 61-річну гостю. Аби відвести від себе підозри та уникнути покарання, зловмисниця винесла непритомну, ще живу, жертву на вулицю та кинула під паркан.

До чергової частини Лиманського відділення поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що вони виявили на вулиці жінку з чисельними ранами голови та тулуба. Потерпіла була госпіталізована до лікарні, де не приходячи до тями померла.

Женщина в Донецкой области убила подругу топором

Поліцейські перевірили мешканців всіх навколишніх будинків та встановили, що до скоєння злочину причетна 29-річна жінка.

Встановлено, що напередодні потерпіла разом зі своєю молодшою подругою розпивали у неї вдома спиртне. На побутовому ґрунті між жінками виникла сварка, в ході якої господарка декілька разів ударила сокирою свою знайому. Потім викинула помираючу жінку надвір.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. 

Слов’янський відділ поліції
Донецької області

 

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