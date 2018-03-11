Украинские синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на водоемах в течение 10-12 марта

"По данным Укргидрометцентра, 10-12 марта, в связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, ожидается продолжение повышения уровней воды над уровнями на 08:00 9 марта", - говорится в сообщении.

В частности, повышение уровня воды ожидается на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,5-1,5 м; на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) на 0,1-0,6 м; на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5-1,0 м, а также на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) на 0,3-1,0 м, местами возможен выход воды на заводь.

Кроме того, по данным синоптиков, ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, местами ледоход.

"Возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра Залещики - верховье Днестровского водохранилища", - предупредили в ГСЧС.