На Хмельниччині рятувальники вилучили з водойми тіло загиблого чоловіка

10.03.2018 16:56

10 березня о 10:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на річці Грабарці в м.Волочиськ Хмельницької області виявлено тіло невстановленої особи.