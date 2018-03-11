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На Хмельниччині рятувальники вилучили з водойми тіло загиблого чоловіка

10.03.2018 16:56

10 березня о 10:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на річці Грабарці в м.Волочиськ Хмельницької області виявлено тіло невстановленої особи.

 До місця виклику прибуло чергове відділення рятувальників, які за допомогою спецінструменту дістали тіло громадянина 1976 року народження з водойми. Обставини смерті встановлюють правоохоронці.

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ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

 

 

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