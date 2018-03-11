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Захватчик заложников и три сотрудницы дома ветеранов в США найдены мертвыми

10.03.2018 15:45

Причины смерти нападавшего устанавливает полиция

В Калифорнии, в доме ветеранов города Юнтвиль, были обнаружены застреленными нападающий, который ранее захватил дом, и три заложницы. Местная полиция сообщает, что все три заложницы были сотрудницами учреждения, передает DW.

DW

По данным издания, мужчина удерживал заложников около восьми часов. За это время с ним так и не удалось связаться, выяснить мотивы нападения и требования. Он отпустил несколько человек, после чего и был обнаружен мертвым вместе с оставшимися заложниками. Полиции пока не удалось установить, были ли убитые выбраны случайно или по конкретным мотивам.

Причины смерти нападавшего устанавливаются.

Напоминаем, что 9 марта в 9:30 по местному времени в Юнтвиле вооруженный мужчина, предположительно 36-летний участник программы по реабилитации ветеранов с эмоциональной травмой, освобожденный от лечения две недели назад, напал на дом ветеранов и взял в заложники нескольких сотрудников. // 112.ua

 

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