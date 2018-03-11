Китайская космическая станция Tiangong-1 вскоре упадет на Землю, ученые не знают где

Космическая станция Tiangong-1 в ближайшие недели упадет на Землю, но ученые до сих пор не знают примерный район крушения. По расчетам специалистов, станция рухнет в промежутке между 27 марта и 8 апреля.

Это один из крупнейших рукотворных объектов в космосе. Контроль над станцией утратили в 2016 году, она проработала около пяти лет. Теперь неуправляемая Tiangong-1 кружит по орбите Земли на высоте 241 километр (150 миль) со скоростью почти в 29 тысяч километров в час (18 тысяч миль в час).

Потенциально станция может рухнуть на территорию Африки, Австралии, Европы, Китая, Среднего Востока, а также Северной либо Южной Америки. Заодно под ударом находится Тихий и Атлантический океаны.

Китайцы не делились информацией об используемых материалах и компонентах станции. Из-за этого зарубежные специалисты не могут предсказать, в каком состоянии Tiangong-1 доберется до поверхности планеты и какой ущерб может нанести. // onliner.by