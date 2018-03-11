Оперативные данные о ситуации в зоне АТО на 10.03.2018

На Донбассе отмечается снижение интенсивности огневых ударов со стороны российских оккупационных войск по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Это связано как с достигнутыми договоренностями во время переговоров Трехсторонней контактной группы, так и с поступившей на имя командующих 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск директивы ГШ ВС РФ, которая предписывает на период подготовки и проведения выборов президента РФ ограничить нанесение огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. Также, согласно данной директивы ГШ ВС РФ, все вооруженные формирования «ЛДНР» до 19 марта с.г. переведены на усиленный режим несения службы.

В частях и подразделениях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на военных полигонах:

- “Центральный”, “Славный” и “Ударный”: продолжают проводиться мероприятия, направленные на отработку вопросов организации взаимодействия при действиях в составе разведывательно-огневого контура с применением БПЛА;

- “Приморский”: отрабатываются мероприятия, направленные на отработку вопросов ведения боевых действий в городе и организации блокпостов.

Для обеспечения деятельности частей и соединений 1 и 2 АК за последний недельный период с территории России было доставлено 6 вагонов с боеприпасами (ж/д. ст. Иловайск), в н.п. Дебальцево - до 10 грузовых автомобилей с боеприпасами, а также около 800 тонн ГСМ (ж/д. ст. Ровеньки).

Отмечается перемещение бронетехники и самоходной артиллерии оккупантов в р-не Донецка - по трассе Н-21 фиксировалась колонна (6 единиц Т-72 и 4 единицы 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», 1 МТ-ЛБ и 1 БМП-1) в сторону Донецка. В том же направлении - колонна из 4-х Уралов и 2-х ГАЗ-66 (с автоматическими 82-мм миномётами типа 2Б9 «Василёк»).

Северо–западнее и западнее н.п. Бойковское оккупанты активизировали оборудование батальонного района обороны (2-й эшелон). Обращает внимание тот факт, что в последнее время они перестали допускать наблюдателей СММ ОБСЕ в район Старомарьевки и Новой Марьевки. В Раздольном по направлению к Бойковскому фиксировалась колонна из 10-и Камазов и двух БТР-80. Очевидно, оккупационное командование собирается серьёзно усилить этот участок.

В «5-й омсбр» оккупационных войск проводится расследование по поводу расхищения лакокрасочных материалов, поставленных для нанесения зимнего камуфляжа на боевую технику и вооружение. Техника закамуфлирована была «лишь частично» (в незначительном количестве).

В двух частях 1-го АК «ДНР» («3-й омсбр» и «11-м омсп») командование фиксирует «снижение уровня морально-психологического состояния личного состава» в связи з запретом на открытие огня по позициям ВСУ. Особое раздражение боевиков и российских наемников вызвали угрозы командования «детального расследования всех случаев немотивированного открытия огня» и обещания «наказания виновных».

Командование 2-го АК «ЛНР» «настоятельно указало» органом комплектования форсировать фактически провальную компанию по мобилизации в ряды «батальонов территориальной обороны» в южных районах оккупированной территории Луганской области – Ровеньки, Антрацит, Свердловск. В закрытой сводке по 2-му АК указывается на «ограниченные возможности по доукомплектованию резервных подразделений корпуса». В свою очередь, «военкоматы» оправдываются тем, что «местное население имеет множество альтернативных источников дохода, не связанных с острой необходимостью прохождения службы в рядах народной милиции», а многочисленные «мероприятия по профессиональной ориентации и военно-патриотическому воспитанию оказывают лишь частичное влияние на настроение местного населения».

Руководство «МГБ ЛНР» под кураторством ФСБ РФ, используя подконтрольные группы в социальных сетях («Однокласники», «Вконтакте») и сепаратистские медиа-ресурсы, организовали проведение информационной акции, направленной на дискредитацию деятельности сотрудников ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Основной целью акции является снижение уровня доверия жителей региона к представителям спецслужбы, из-за распространения вымышленной, неправдивой информации (например, о причастности отдельных сотрудников ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и других правоохранительных органов к развращению несовершеннолетних и изнасилованиям). Ответственный за проведение данной информационной акции - бывший сотрудник отдела ЗНГ УСБУ в Луганской области Руденко Андрей Александрович (25.10.1984 г.р., уроженец г. Луганск, проживает по адресу: г. Луганск, ул. Матросова, 2; на данный момент возглавляет т.н. «отдел защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом» бандформирования «МГБ ЛНР»). // Группа «Информационное Сопротивление»