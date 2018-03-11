Атака талибов в Афганистане, 17 погибших

Боевики движения «Талибан» атаковали расположение сил безопасности в районе Балабулук провинции Фарах на западе Афганистана.

Глава совета провинции Фарах Фарид Бахтавар сообщил, что талибы атаковали сотрудников сил безопасности, участвовавших в операции в районе Балабулук. Против военных применили тяжелое вооружение.

Большинство погибших – сотрудники спецназа, трое силовиков пропали без вести. В то же время представители «Талибан» сообщили о 53 убитых и раненых в провинции Фарах.

Накануне талибы совершили нападение на КПП в уезде Ходжи-Гхар провинции Тахар, на северо-востоке Афганистана, в результате чего погибли 17 человек. // Анадолу