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Атака талибов в Афганистане, 17 погибших

10.03.2018 18:01

Боевики движения «Талибан» атаковали расположение сил безопасности в районе Балабулук провинции Фарах на западе Афганистана.

Глава совета провинции Фарах Фарид Бахтавар сообщил, что талибы атаковали сотрудников сил безопасности, участвовавших в операции в районе Балабулук. Против военных применили тяжелое вооружение.

Атака талибов в Афганистане, 17 погибших

Большинство погибших – сотрудники спецназа, трое силовиков пропали без вести. В то же время представители «Талибан» сообщили о 53 убитых и раненых в провинции Фарах.

Накануне талибы совершили нападение на КПП в уезде Ходжи-Гхар провинции Тахар, на северо-востоке Афганистана, в результате чего погибли 17 человек. // Анадолу

 

 

 

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