На Кировоградщине во время пожара погибли трое малолетних детей, оставленных без присмотра

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Причина пожара сейчас устанавливается
В субботу, 10 марта, произошел пожар на территории частного домовладения в с. Верблюжка Новгородковского района (Кировоградская область), в результате которого погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Фото: ГосЧС
Сообщение о ЧП поступило спасателям в 13:05.
На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 м2.
"Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 г.р. Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра", – говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 14:00, а в 15:00 – ликвидирован.
Сейчас причины пожара и смерти детей устанавливают специалисты. // 112.ua
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