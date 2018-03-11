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На Кировоградщине во время пожара погибли трое малолетних детей, оставленных без присмотра

10.03.2018 23:03

Причина пожара сейчас устанавливается

В субботу, 10 марта, произошел пожар на территории частного домовладения в с. Верблюжка Новгородковского района (Кировоградская область), в результате которого погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Кировоградской области во время пожара погибли трое детей

Фото: ГосЧС 

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 13:05.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 м2.

"Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 г.р. Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра", – говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 14:00, а в 15:00 – ликвидирован.

Сейчас причины пожара и смерти детей устанавливают специалисты. // 112.ua

 

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