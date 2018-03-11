Задержанный, наконец, Рубан занимался антиукраинской деятельностью с 2004 года

За спонсорские средства Рубан организовал ряд издательских и полиграфических предприятий, которые выпускали антиукраинские агитационные материалы

Владимир Рубан в 2004-2005 годах создал несколько полиграфических и издательский предприятий, которые занимались выпуском пропагандистских пророссийских материалов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно материалам, функционирование предприятий, в частности ООО "Журнал "Радуга", ООО "Издательство "Киевская Русь", ООО "Полиграфический центр "Киевская Русь" и других обеспечивалось за счет "Россотрудничества", фондов им. Б.Ельцина и Ю.Долгорукого. Соучредителем "Русского университета" был директор московского центра "Президентский фонд Б.Н. Ельцина" А. Дроздов.

Ранее сообщалось о том, что представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что операция по разоблачению руководителя Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус", главы партии "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали при пересечении КПВВ "Майорск", длилась 9-10 месяцев.

Напомним, что Рубан был задержан на контрольном пункте въезда и выезда на Донбассе с целым арсеналом оружия. 9 марта суд вынес решение об аресте Рубана на два месяца без права внесения залога. // Сегодня