Пьяный полицейский чин из Сум устроил стрельбу в поезде Киев–Одесса

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Официально в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области эту информацию не комментируют.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о руководителе управления защиты экономики Нацполиции в Сумской области, который якобы в состоянии алкогольного опьянения, стал участником конфликта в поезде Киев-Одесса.
По данным источника, мужчина, находясь в вагоне поезда, прибывающего на станцию «Одесса-Главная», начал стрелять из травматического пистолета. «Физическое состояние (опьянение) не позволило ему покинуть вагон, и он отправился в вагоне на «отстой». Позднее выяснилось, что исчез пистолет», - отметил представитель, уточнив, что это произошло «на нынешние праздники».
Данную информацию также подтверждает сумское издание «Данкор». Официально в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области эту информацию не комментируют. При этом подтвердили, что «полицейский в поезде присутствовал».
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