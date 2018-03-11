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Пьяный полицейский чин из Сум устроил стрельбу в поезде Киев–Одесса

11.03.2018 00:51

Официально в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области эту информацию не комментируют.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о руководителе управления защиты экономики Нацполиции в Сумской области, который якобы в состоянии алкогольного опьянения, стал участником конфликта в поезде Киев-Одесса.

фото УНИАН

По данным источника, мужчина, находясь в вагоне поезда, прибывающего на станцию «Одесса-Главная», начал стрелять из травматического пистолета. «Физическое состояние (опьянение) не позволило ему покинуть вагон, и он отправился в вагоне на «отстой». Позднее выяснилось, что исчез пистолет», - отметил представитель, уточнив, что это произошло «на нынешние праздники».

Данную информацию также подтверждает сумское издание «Данкор». Официально в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области эту информацию не комментируют. При этом подтвердили, что «полицейский в поезде присутствовал».

 

 

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