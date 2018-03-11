В Кривом Роге накрыли ещё одну порностудию, в которой «трудились» девочки-подростки

10 марта в Центрально-Городском районе следователи и сотрудники уголовного розыска Криворожского отдела полиции «накрыли» онлайн-порностудию. В ней трудились несовершеннолетние девушки.

По предварительной информации, их было трое. Одной из работниц 16 лет, двум другим – по 15. Онлайн-студию организовали в арендованной квартире. Там подростки не только оказывали секс-услуги онлайн, но и жили.

Правоохранители изъяли три ноутбука. Также они нашли видеозаписи с девушками порнографического характера.

Напомним, в 2017 году в посёлке Вольное накрыли онлайн-порностудию. В ней также работали несовершеннолетние девушки. Как стало известно из собственных источников, организатор у студии, обнаруженной сегодня, тот же.

Отметим, это не первая порностудия, которую обнаружили сотрудники уголовного розыска Криворожского отдела полиции в этом месяце. 6 марта оперативники «накрыли гнездо разврата» в одном из частных домов Кривого Рога. Веб-студию организовала семья: муж с женой, а также его брат и супруга. // Первый городской