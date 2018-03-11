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Каков поп, таков и приход: пресс-секретарь Путина, оказывается, несет «пургу», излагая позицию шефа

11.03.2018 02:21

 Президент РФ Владимир Путин заявил, что не может контролировать сотрудников Администрации Президента, отметив, что его прес-секретрь Дмитрий Песков иногда "несет пургу".

Об этом Путин рассказал в интервью американскому каналу NBC.

Картинки по запросу песков и путин

"...неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?", - рассказал Путин.

Он также добавил, что не коментирует высказывания сотрудником Администрации Президента или Правительства, которых более 2 тысяч. "У меня своя работа", - сказал президент РФ.

Как сообщалось, комментируя тему, касающуюся обвинений, которые были выдвинуты 13 россиянам во вмешательстве в американские выборы, Путин заявил: "Это не мои проблемы". // УНИАН

 

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