Мужчина пытался провезти к боевикам десятки тысяч долларов и медикаменты

На пункте въезда-выезда "Майорское" задержан мужчина, который пытался вывезти на контролируемую боевиками территорию 60 тыс. долл., 13 тыс. грн. и медикаменты.

Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Сегодня на линии разграничения в Донецкой области военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили большую сумму денег и стоматологические препараты", - говорится в сообщении.

В ходе проверки пограничный наряд в автомобиле украинца обнаружил 60 тысяч долларов и 13 тыс. грн. Также в транспортном средстве находились различные медицинские препараты, используемые в области стоматологии. Их сумма оценки составляет более 10 тыс. грн.

Гражданина и обнаруженные находки передали работникам ГФС для принятия правового решения.