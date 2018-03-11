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Великобритания рассматривает возможность полного бойкота ЧМ-2018 в России

11.03.2018 09:38

Британские власти рассматривают возможность бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

Об этом пишет The Times.

Картинки по запросу бойкот ЧМ-2018

Бойкот входит в число возможных ответных мер, которую Великобритания может принять, если выяснится, что Россия причастна к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявили источники издания.

Речь идет как об отказе от визита в Россию на ЧМ-2018 официальных делегаций, так и том, что сборная Англии не будет принимать участие в турнире.

К бойкоту, по данным собеседников The Times, могут присоединиться и другие страны — Польша, Австралия и Япония.

Меры воздействия, которые нужно будет принять в случае, если будет доказана причастность России к отравлению Скрипалей, также обсуждаются с США, добавили источники издания. // Медуза

 

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