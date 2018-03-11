В подъезде дома в Днепре обнаружили обгоревший труп мужчины

10 марта в одном из подъездов жилого дома по улице Запорожское шоссе, 40, обнаружили обгоревший труп мужчины. Тело нашли в тамбуре возле квартиры на 13-м этаже.

Инцидент произошел около 17:00. Об этом Информатор сообщает с места события.

Как рассказали правоохранители, по словам жильцов квартиры, 50-летний мужчина проживал с ними. Услышав запах дыма, квартиранты открыли входную дверь и увидели тело.

На месте происшествия работали медики и бригада ГСЧС. В данный момент сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа выясняют детали инцидента.

По сообщению от пресс-службы ГСЧС, огонь уничтожил старые вещи площадью 2 квадратных метра, повредились двери квартиры и электропроводка освещения. Пожар удалось локализовать в 17:00, а ликвидировать в 17:11. Всего на место приехали 3 единицы техники и 13 человек личного состава ГСЧС.