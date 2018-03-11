В Славянске женщина пырнула ножом экс-возлюбленного, который ее избивал

В Славянске пьяный мужчина пришел к бывшей возлюбленной, устроил ссору и начал её избивать. Чтобы спастись, женщина взяла кухонный нож и нанесла удар в брюшную полость.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

“Полицейские выяснили, что экс-возлюбленная и её родственники уже не раз подвергались физическому насилию со стороны мужчины. На этот раз желая защитить себя, женщина схватила нож и ударила обидчика в живот” — отметили в пресс-службе Славянского отдела полиции.

После операции пострадавший проходит курс реабилитации. За умышленное причинение тяжких телесных женщине грозит несколько вариантов наказания: общественные роботы сроком от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.