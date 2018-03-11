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Россиянка задушила своего девятимесячного ребенка и выбросила тело в мусорный бак

11.03.2018 13:55

  СК РФ завел уголовное дело об убийстве в отношении 26-летней жительницы Фролово Волгоградской области, которая подозревается в удушении своего малолетнего ребенка, сообщается на сайте ведомства.

"Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Фролово, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного ребенка", — говорится в сообщении.

Картинки по запросу задушила ребенка

По данным следствия, 1 марта 2018 года девушка вместе с ребенком уехала в Волгоград, где по улице Ткачева сняла посуточно квартиру, а 4 марта задушила своего ребенка, после чего выбросила тело в мусорный бак и уехала в город Волжский.

Отмечается, что полицейские узнали о преступлении после того, как мать подозреваемой сообщила об ее исчезновении. Сейчас девушка задержана и допрошена, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. // РИА Новости

 

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