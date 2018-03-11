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«Пурга» от Первого лица: в выборы США могли вмешаться украинцы, татары или евреи с гражданством РФ

11.03.2018 02:49

Путин также не исключает, что в США заплатили им за вмешательство в выборы

Президент РФ Владимир Путин предложил, что украинцы, татары или евреи могли вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году, но не Кремль. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, сообщает AFP.

Владимир Путин и Дмитрий Песков / "ТАСС"

"С чего вы взяли, что российские власти, включая меня, дали кому-то разрешение на это?" - спросил Путин.

"Что с того, что они русские... Возможно это даже не русские, а украинцы, татары или евреи, но с российским гражданством, что также должно быть проверено, возможно, у них двойное гражданство или зеленая карта, возможно, США заплатили им за это", - заявил он, добавив, что это не его проблемы. // 112.ua

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