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Кримінального авторитета Сумбата Тбіліського затримали прикордонники (фото)

11.03.2018 12:35

Сьогодні вночі співробітники відділу прикордонної служби «Козача Лопань» затримали громадянина Грузії, добре відомого у кримінальному середовищі.

У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці Харківського загону за 50 метрів від державного кордону виявили та затримали іноземця без документів, який намагався незаконно потрапити на територію РФ. Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Як з’ясувалось, затриманий є кримінальним авторитетом, відомий за прізвиськом Сумбат Тбіліський. Чоловіка розшукували українські правоохоронні органи за можливу причетність до протиправної діяльності на території нашої держави. Тікаючи від українського правосуддя, іноземець намагався незаконно перетнути державний кордон поза пунктом пропуску.

Стосовно затриманого складено необхідні протоколи. Громадянина Грузії передано представникам  Нацполіції. 

 

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