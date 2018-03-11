Павлоградський район: внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи

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11 березня о 06:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, трасса Київ-Луганськ-Ізварине 295 км., поблизу села Богуслав.
За вказаною адресою відразу було направлено рятувальників 37-ї та 27-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Мерседес «Мясний м’ясокомбінат» з легковим автомобілем ВАЗ 2112, виникла пожежа.
Вогнем знищено легковий автомобіль та вантажний автомобіль на загальній площі 20 м2.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 3 постраждалих, яких доставлено каретою швидкої допомоги до 4 центральної міської лікарні.
Особи загиблих та травмованих встановлюються.
В ліквідації наслідків ДТП задіяно 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Причини виникнення дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.
ДСНС
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