Внаслідок вибуху в Полтаві загинув чоловік

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10-го березня, близько 19-ї години, до поліції надійшло повідомлення про вибух на одній із вулиць у Київському районі міста Полтава.
Виїздом на місце події працівники поліції попередньо встановили, що поруч із власним подвір’ям від вибуху невідомого предмета загинув 31-річний полтавець.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Поліцейськими встановлюються всі обставини події.
Відділ комунікації за інформацією відділення поліції № 1 міста Полтава
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