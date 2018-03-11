Внаслідок вибуху в Полтаві загинув чоловік

10-го березня, близько 19-ї години, до поліції надійшло повідомлення про вибух на одній із вулиць у Київському районі міста Полтава.

Виїздом на місце події працівники поліції попередньо встановили, що поруч із власним подвір’ям від вибуху невідомого предмета загинув 31-річний полтавець.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Поліцейськими встановлюються всі обставини події.

Відділ комунікації за інформацією відділення поліції № 1 міста Полтава