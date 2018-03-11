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У Києві суд визначив покарання псевдовалютнику, який облаштовував фальшиві кіоски з обміну валют

11.03.2018 15:49

Зловмисник винаймав приміщення та облаштовував там фальшиві кіоски з обміну валют. Після того, як клієнт передавав гроші для обміну, спритник втікав через запасний вихід. Тепер наступні п’ять років чоловік проведе у в’язниці.

Чоловік розміщував на спеціалізованих сайтах оголошення про обмін валют за вигідним курсом. За чужим паспортом він орендував приміщення, де облаштовував «псевдообмінник», домовлявся з клієнтами про зустріч, отримував гроші, а потім йшов до іншої кімнати для нібито перерахунку грошей, а насправді втікав через інший вихід.

Оперативники провели комплекс розшукових заходів та встановили, що до шахрайства причетний уродженець Запорізької області. Раніше в поле зору правоохоронців він не потрапляв. У судовому засіданні обвинувачений повністю визначив свою вину.

Вироком Дарницького районного суду у місті Києві зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, засудили до п’яти років позбавлення волі.

Наталія Керницька; Відділ комунікації поліції Києва

 

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