За добу закарпатські поліцейські зупинили дев’ятьох нетверезих водіїв

Випадки керування у нетверезому стані поліцейські зафіксували в Ужгородському Свалявському, Тячівському районах, а також у Великому Березному, Іршаві та Берегові.

Вчора, 10 березня, близько 22:30, у селі Холмоки, що на Ужгородщині, працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили водія «ВАЗ 2106». Місцевий мешканець порушував правила безпеки дорожнього руху, здійснюючи поворот без увімкненої фари. Правоохоронці з’ясували, що чоловік не мав при собі посвідчення водія та був за кермом напідпитку. Перевірка порушника на драгері показала результат 1,38 проміле. На водія складено відповідні адмінматеріали.

За аналогічне порушення, тобто маневр повороту з вимкненим поворотником, правоохоронці зупинили водія авто «Chery Amulet» у смт.Дубове. Результати медекспертизи показали 0,83 проміле алкоголю в крові водія.

Ще один протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані склали працівники Великоберезнянського відділення поліції. Водія автомобіля «Volkswagen Golf», на якому не освітлювався задній номерний знак, зупинили на вулиці Гагаріна у Великому Березному. Мешканець села Кострино пройшов медосвідування, яке показало результат 2,5 проміле алкоголю.

Із неосвітленим номерним знаком їхав і водій «Volkswagen Passat», якого зупинили в селі Бедевля Тячівського району. Як з’ясували правоохоронці, водій перебував за кермом напідпитку. Пройти алкотест водій, у присутності свідків, відмовився. Його відсторонили від керування та склали відповідний адмінпротокол.

Тячівські поліцейські відсторонили від керування й мешканця села Тересва. Водія «ВАЗ 2101» зупинили, оскільки він керував авто із вимкненими фарами ближнього світла. Під час спілкування з чоловіком, поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння, що й підтвердила експертиза, зроблена в медзакладі.

Крім того, адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП правоохоронці склали на водіїв у Берегівському, Свалявському та Іршавському районах. У всіх випадках причиною зупинки нетверезих водіїв було небезпечне маневрування.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області