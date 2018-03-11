Поліцейські Рівненської області застали на «гарячому» псевдоправоохоронців

Учора, десятого березня, о дев’ятій годині до поліції повідомила жителька села Острів, що до її помешкання ввірвалося п’ятеро невідомих чоловіків та проводять незаконні слідчі дії.

На місці події група реагування патрульної поліції, виявила автомобіль «Mercedes-Benz Vito», поблизу помешкання 51-річної заявниці. У мікроавтобусі знаходилося двоє чоловіків 43-ох, 41-го років та 17-річний хлопець. Двоє з них жителі Волинської області та один костопільчанин.

Ще двоє чоловіків, які знаходилися поблизу автомобіля, у ході розмови раптово кинулися тікати до лісу.

За кілька годин одного втікача вдалося затримати у селі Пляшева, коли той чекав маршрутку до Рівного. Ним виявився 50-річний житель Рівненського району.



У ході огляду помешкання жінки та прилеглої території, поліцейські виявили розірване посвідчення працівника одного з правоохоронних органів. Документ мав явні ознаки підробки. Слідчі вилучили та відправили його на експертизу.

Потерпіла пояснила, що чоловіки увірвалися до її будинку, представилися працівниками спеціалізованого правоохоронного органу та почали проводити обшук. Тоді вона почала бити на сполох, адже ніколи не мала проблем із Законом.

У мікроавтобусі поліцейські виявили електричні інструменти, ломи, лопати та наручники.

У поліції за цим фактом відкрили одразу кілька кримінальних проваджень. За фактом самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 353 Кримінального кодексу України. За фактом незаконного проникнення до житла особи, що передбачає частина 1 статті 162 Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять перевірку дій цих осіб, а також встановлюють усіх учасників події.

Відділ комунікації поліції Рівненської області