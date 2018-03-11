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Полицейские Харькова вернули домой 15-летнюю беглянку

11.03.2018 18:04

Работникам ювенальной превенции Шевченковского района понадобилось несколько часов для установления места нахождения девочки.

10 марта в 07.00 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции обратилась жительница района с заявлением о том, что ее несовершеннолетняя дочь несколько дней назад ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Некоторое время женщина пыталась найти ребенка самостоятельно, но после безрезультатных поисков решила обратиться за помощью в районную полицию.

Сотрудники сектора ювенальной превенции района после получения информации немедленно начали поиски и в течение нескольких часов нашли беглянку. Как выяснилось, девушка праздновала с друзьями 8 Марта, а сообщить об этом матери не считала нужным.

С несовершеннолетней и ее родными проведена профилактическая беседа о недопущении аналогичных случаев в будущем.

Также в отношении матери составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция обращает внимание взрослых на то, что в случае возникновения таких случаев необходимо срочно обращаться в полицию. Ведь это гарантирует быстрый возврат ваших близких домой.  

Отдел коммуникации полиции Харьковской области

 

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